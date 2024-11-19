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علوم الدار

حاكم أم القيوين يعزي في وفاة مريم سعيد حميد بن شايم آل علي

حاكم أم القيوين يعزي في وفاة مريم سعيد حميد بن شايم آل علي
19 نوفمبر 2024 16:46

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم سعيد حميد بن شايم آل علي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

 

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المصدر: وام
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واجب العزاء
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