"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الثلاثاء.
وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 34.1 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 34.1 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 34.1°C in Al Shawamekh (Abu Dhabi) at 14:00 UAE Local time. pic.twitter.com/GCInbaiHS0— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 19, 2024