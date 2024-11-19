الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
19 نوفمبر 2024 17:03

كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الثلاثاء.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 34.1 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
تنبيه من "الوطني للأرصاد"
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"
اليوم 17:23
هيئة المعرفة تطلق "تميّز أينما كنت" للارتقاء بالتعليم في مدارس دبي
علوم الدار
هيئة المعرفة تطلق "تميّز أينما كنت" للارتقاء بالتعليم في مدارس دبي
اليوم 17:16
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولندياً
التعليم والمعرفة
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولندياً
اليوم 17:12
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
اليوم 17:03
«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»
الرياضة
«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©