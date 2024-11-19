"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الثلاثاء.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 34.1 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.