حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل" أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل، بمشاركة 2500 خبير من نحو 100 دولة في متحف المستقبل.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل" أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل، بمشاركة 2500 خبير من نحو 100 دولة في متحف المستقبل.. واطلعت برفقة لطيفة بنت محمد على 100 مشروع مستقبلي مبتكر ضمن مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية".. والتقيت أيضاً بخريجي "برنامج استشعار المستقبل" و"برنامج دبي لخبراء المستقبل" اللذين تنظمهما أكاديمية دبي للمستقبل.. دبي وجهة دائمة لصناع المستقبل من المنطقة والعالم.. وسنواصل العمل لنكون الأكثر جاهزية للمستقبل».