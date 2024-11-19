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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد «شركة الإمارات للطاقة النووية»

رئيس الدولة يستقبل وفد «شركة الإمارات للطاقة النووية»
19 نوفمبر 2024 19:46

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وفد «شركة الإمارات للطاقة النووية» يرافقهم معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس الإدارة. 
وتبادل سموه مع الوفد ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ـ الأحاديث الودية مشيداً بجهودهم في إدارة مشاريع وطنية استراتيجية ومتمنياً لهم التوفيق في دعم مسيرة وطنهم وتطوره واستدامة ازدهاره.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموحة واثقة بعزيمة أبنائها من الكفاءات النوعية المؤهلة، مشيراً إلى أهمية دورهم في قيادة المشاريع الوطنية الحيوية لضمان استدامة موارد الدولة وتعزيز مكانتها العالمية في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.
 من جانبه أعرب الوفد، الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين.. عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام الذي يوليه سموه لأبناء الوطن وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة وطنهم وتقدمه.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضي إنجازاً تاريخياً مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة النووية السلمية.
حضر مجلس قصر البحر كل من.. سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

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