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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البرازيل

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البرازيل
19 نوفمبر 2024 19:56

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ترأس خلالها وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
رافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي ضمَّ كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة صالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

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