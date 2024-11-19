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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
19 نوفمبر 2024 21:20

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 06:22 والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 22:33.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 01:31 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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