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سعود القاسمي يلتقي عمدة فوشان

سعود القاسمي يلتقي عمدة فوشان
20 نوفمبر 2024 01:37

قوانغدونغ - الصين (وام)

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التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، باي تاو، عمدة مدينة فوشان، وعدداً من كبار المسؤولين في حكومتها.
وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مع العمدة وكبار المسؤولين في حكومة المدينة الصينية، سبل تعزيز علاقات التعاون في العديد من القطاعات، مثل صناعة السيراميك، والمنسوجات، وتجهيز الأغذية، والإلكترونيات، وتبادل معهم الأحاديث حول فرص التجارة والاستثمار بين رأس الخيمة وفوشان.
ودعا صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، عمدة فوشان وكبار المسؤولين الحكوميين فيها، لزيارة الإمارة من أجل تعميق علاقات التعاون، وترسيخ التفاهم المتبادل.
وقال سموه: «تتمثل رؤيتنا المستقبلية في تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتمكين أبنائنا، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ونؤمن في رأس الخيمة بأن تعزيز الشراكات مع مختلف مدن مقاطعة قوانغدونغ، واستكشاف الفرص المشتركة، سيسهمان في دفع عجلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار للجميع».

سعود القاسمي
الإمارات
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الصين
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