عمار النعيمي: توفير بيئة تعليمية شاملة لتجاوز التحديات

عجمان (وام)

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، «مركز التعلم الشامل» للطلبة من أصحاب الهمم في جامعة عجمان، وذلك في إطار مسيرة تحوّل الجامعة إلى مؤسسة غير ربحية، بما يحقق أعلى درجات التميز الأكاديمي والمهني، وتوفير فرص التعليم العالي لجميع فئات الطلبة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم في جامعة عجمان يمثل خطوة نوعية ضمن جهودنا المستمرة لتوفير بيئة تعليمية شاملة، تتيح للطلبة الفرصة للتغلب على التحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف سموه: «يأتي دعمنا لجامعة عجمان في مهمتها لتمكين الطلبة من أصحاب الهمم في سياق سعينا الدؤوب لضمان سهولة الوصول إلى التعليم، وتعزيز التميّز الأكاديمي على الصُعد كافة».

ويهدف المركز إلى تعزيز عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في الوسط الأكاديمي، عبر توفير بيئة حاضنة تتيح لهم إمكانية تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بنفسهم للتفوق على الصُعد كافة الأكاديمية والاجتماعية والمهنية، وسط بيئة داعمة.