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حمدان بن محمد: دبي وجهة العالم لتصميم المستقبل

حمدان بن محمد خلال أعمال المنتدى بحضور لطيفة بنت محمد (من المصدر)
20 نوفمبر 2024 01:37

دبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن المستقبل صناعة تحويلية حيوية محورها المرونة والإيجابية والاستباقية ومركزها دبي التي أصبحت، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجهة العالم لتصميم المستقبل واستشراف فرصه.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2024 الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 19 و20 نوفمبر في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة أكثر من 2500 خبير ومتخصص من نحو 100 دولة وأكثر من 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أصبح منتدى دبي للمستقبل من أهم التجمعات السنوية التي ينتظرها العالم لمواكبة التغيرات الكبرى المتسارعة والتفكير في الفرص الواعدة المقبلة، وأصبحت مخرجاته وحواراته منطلقاً تستفيد منها الحكومات والمجتمعات والمؤسسات حول العالم في تطوير نظرتها للمستقبل، وتعزيز جهودها لمواكبة تحولاته».

خبراء المستقبل
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2024»، تخريج 20 منتسباً من الدفعة الرابعة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، الذي يُشرف عليه المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، ويهدف لتدريب وبناء نخبة معتمدة من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية مختلفة لحكومة دبي، بالتعاون مع خبراء ومختصين في استشراف المستقبل من مختلف أنحاء العالم.
ونوه سموه بأهمية الدور المستقبلي لخريجي «برنامج دبي لخبراء المستقبل» في تطوير وترسيخ منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، وتمكين الكفاءات الحكومية بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل واستباق تحولاته.
جاء ذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحسين سجواني، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية».

حمدان بن محمد
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حمدان بن محمد بن راشد
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متحف المستقبل
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