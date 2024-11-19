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جمعية محمد بن خالد آل نهيان تحتفي بيوم الطفل العالمي ويوم التسامح

جمعية محمد بن خالد آل نهيان تحتفي بيوم الطفل العالمي ويوم التسامح
20 نوفمبر 2024 00:33

أبوظبي (الاتحاد)
 تزامناً مع يوم الطفل العالمي ويوم التسامح العالمي، نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل برعاية رئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، فعالية مميزة تحت شعار «طفولة عالمها متسامح»، بمقر الجمعية. وشهد الحدث حضوراً لافتاً من الأطفال وأولياء الأمور الذين تفاعلوا مع الأنشطة المتنوعة التي قدمتها الجمعية ضمن فعاليات برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي. وتنوعت الفعاليات لتشمل ورشاً تعليمية وإبداعية جذبت اهتمام الأطفال، من أبرزها: ركن القصص، حيث استمتع الأطفال بسماع حكايات ممتعة تعزز القيم الإنسانية، وركن شجرة الأمنيات، حيث أتاح للأطفال التعبير عن أحلامهم وأمنياتهم في أجواء ملهمة. 
وتضمنت الفعاليات مسابقات ترفيهية متنوعة، أضفت روح المنافسة والمتعة، ما بين رسم على الوجوه، أدخل البهجة والسرور، ونالت إعجاب الأطفال التصاميم المبهجة والمبتكرة، في حين تسابقوا لالتقاط الصور التذكارية بالرسومات الجميلة. وتفاعل الأطفال مع ورشة «إضافة جرعة إيجابية تبدأ بحرف اسمك» حيث ساهمت في تعزيز التفكير الإيجابي لديهم، واكتشاف جماليات حروف أسمائهم وما تحمله من معان مبهجة، وكذلك ورشة «هنا يوجد أجمل طفل في العالم» التي استهدفت أهمية تقدير الذات وبناء الثقة. وتم عرض قصص ثلاثية الأبعاد، أبهرت الحضور بتقنياتها الحديثة وأفكارها الإبداعية، وأضافت فقرات المهرج، أجواء أدخلت السرور إلى قلوب الأطفال بأسلوب فكاهي ممتع. وشارك برنامج مدرسة القهوة والسنع، وبرنامج شما محمد للتثقيف البيئي، وبرنامج المطبخ التدريبي، وبرنامج ريشة وفنان، بتقديم فقرات تفاعلية معززة لقيم التسامح والأصالة والاعتزاز بالموروث الأصيل والتوعية بأهمية أهداف التنمية المستدامة.

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