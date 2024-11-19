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علوم الدار

«التسامح والتعايش» تطلق اللقاء التعريفي لأندية التسامح بجامعة زايد

أعضاء أندية التسامح يعرضون أعمالهم (من المصدر)
20 نوفمبر 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة التسامح والتعايش في ختام أنشطة المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، أمس، في مقر جامعة زايد بدبي فعاليات اللقاء التعريفي لأندية التسامح بمشاركة 100 من طلاب الجامعات ينتمون إلى 38 نادياً للتسامح بعدد من جامعات الإمارات.
وتضمن اللقاء جلسة تعريفية شاركت بها أندية التسامح بمبادرة أندية التسامح في جامعة زايد بدبي وجامعة زايد أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، و⁠جامعة العين، وجامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا في كل من أبوظبي، ودبي، والعين، والفجيرة، والشارقة، وجامعة وولونقوق، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة سينيرجي.
وناقش اللقاء التعريفي جدول فعاليات ومسابقات ومبادرات أندية التسامح للعام الأكاديمي 2024-2025، فيما ركزت الجلسة نقاشية الثانية، على تحديد أبرز الإنجازات وأبرز التحديات التي واجهتها الأندية خلال المرحلة السابقة لتفعيل دور الأندية داخل وخارج الجامعة، وبعدها ⁠انطلقت ورش العمل التي ركزت على ثلاثة محاور هي تنمية المهارات المتخصصة في الجوانب الإبداعية، واستعراض الجوانب العملية من برنامج فرسان التسامح.
أما الورشة الأخيرة فركزت على مسابقة مدار التسامح وتقديم المشاريع عبر الموقع الإلكتروني في ثلاث فئات هي التسامح عبر الأفلام القصيرة، والتسامح عبر المشاريع المستدامة والتسامح عبر تطوير الألعاب الإلكترونية.

جامعة زايد
التسامح
وزارة التسامح والتعايش
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أبوظبي
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