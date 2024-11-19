تحت رعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق معرض «توظيف x زاهب 2024» في أبوظبي

مريم بوخطامين (أبوظبي)

انطلق في مركز «أدنيك» أبوظبي معرض «توظيف x زاهب» بنسخته الـ 18 لهذا العام، يوم أمس، ضمن مجموعة من فعاليات التوطين في دولة الإمارات، خلال الفترة ما بين 19 و21 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالشراكة مع صندوق الوطن وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث سيتمّ عرض ما يزيد على 1.000 فرصة عمل، وأكثر من 40 جلسة حواريّة تفاعليّة ومجموعة من البرامج التوجيهيّة.

وقال فادي حرب مدير الحدث: إن المعرض يحظى بمشاركة الكثير من الجهات المرموقة هذا العام مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وشرطة أبوظبي، وجامعة العين، واتصالات، ووزارة الداخلية، ودائرة المالية، وشركات «ساب» للتكنولوجيا و«برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC)، و«هاليبرتون» (Halliburton) ، و«إرنست ويونغ» (Ernst & Young)، وغيرها، حيث يمكن للحاضرين الاطلاع على فرص العمل المُحتملة الشاغرة في مجالات متعدّدة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والاتصالات، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وتجارة التجزئة، وغيرها.

وأشار حرب إلى أن عدد الزوار بلغ العام الماضي 13.126 بمشاركة 100 جهة عارضة وتم تنظيم 15 ورشة و10 جلسات حوارية ونقاشية، ناهيك عن عرض الرعاة المبتكرين البالغ عددهم 50 راعياً، مشيراً إلى أنه تم عمل استبيان وتقرير حول أعداد المترددين في معرض «زاهب» العام الماضي وتبين أن عدد الخريجين الباحثين عن عمل وصل 32%، والموظفين من القطاع الخاص الباحثين عن عمل جديد 19% وغير الموظفين 26% والطلبة الجامعيين 14%. ونوه حرب إلى أن أكثر القطاعات جذباً لدى الزوار هو القطاع الحكومي الذي كانت نسبته 77%، إلى جانب القطاعات الأخرى، منوهاً بأن معرض «توظيف × زاهب 2023» نظم بما يتماشى مع برنامج استدامة الأحداث الرائد في الصناعة، مشيراً إلى أن الحدث يهدف إلى ربط مؤسّسات القطاعين العام والخاص بالكوادر الإماراتية، وتمكينها من تحقيق إمكاناتها الكاملة. كما يركّز المعرض على تعزيز النمو المهني، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة، وبناء مسارات مهنيّة مستدامة، ودفع عجلة تقدّم اقتصاد الإمارات ورفع مستوى التنافسيّة العالميّة للدولة.