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علوم الدار

رئيس الدولة: الأسرة الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر

محمد بن زايد في حديث مع مسؤولي برنامج نمو الأسرة الإماراتية وفي الصورة مغير الخييلي وحمد الظاهري
20 نوفمبر 2024 01:38

أبوظبي (وام)
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ بهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وضمان جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر البحر في أبوظبي، وفد دائرة تنمية المجتمع برئاسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، وحضور حمد الظاهري، وكيل الدائرة، وعدد من أعضاء فريق العمل المسؤول عن البرنامج.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول أهداف البرنامج وأبعاده الوطنية التي تركز على دعم التماسك الأسري والاجتماعي، لكونه محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن دعم الأسرة الإماراتية يعد استثماراً محورياً في مستقبل الوطن وازدهاره، ويأتي ضمن أولويات خطط الدولة، وعلى قمة برامجها التنموية، مشيراً إلى أن الأسرة تشكل الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر.

وأكد سموه أهمية مثل هذه البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ دعائم استقرار الأسر الإماراتية، وضمان دفع عجلة التنمية على جميع المستويات.

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مستقبل مستدام للأجيال
عبَّر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي عن شكره للقيادة الرشيدة، مثمناً الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، مؤكداً معاليه أن دعم سموه يعد حافزاً لمواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن برنامج «نمو» يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة، بما في ذلك زيادة معدلات الولادات لدى المواطنين، ورفع نسبة عقود الزواج بينهم، بجانب خفض معدلات الطلاق.
وأكد معاليه التزام دائرة تنمية المجتمع بالعمل المستمر لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات.

يذكر أن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» يعد أحد المبادرات الرئيسة ضمن استراتيجية أبوظبي لتعزيز جودة حياة الأسرة الإماراتية وتشجيع نموها، فيما تشرف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

خدمات ومبادرات
يتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المصممة، خاصة لدعم الأسر الإماراتية في رحلتها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في تمكين الأسر كونها أساس بناء مجتمع قوي ومستدام.. ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» التسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية.

أبوظبي
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