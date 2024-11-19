الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة

رئيس الدولة في صورة جماعية مع وفد «شركة الإمارات للطاقة النووية» بحضور سهيل المزروعي وخلدون المبارك ومحمد الحمادي
20 نوفمبر 2024 01:38

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد «شركة الإمارات للطاقة النووية»، يرافقهم معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس الإدارة.

وتبادل سموه مع الوفد، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الودية، مشيداً بجهودهم في إدارة مشاريع وطنية استراتيجية، متمنياً لهم التوفيق في دعم مسيرة وطنهم وتطوره واستدامة ازدهاره.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموحة واثقة بعزيمة أبنائها من الكفاءات النوعية المؤهلة، مشيراً سموه إلى أهمية دورهم في قيادة المشاريع الوطنية الحيوية لضمان استدامة موارد الدولة، وتعزيز مكانتها العالمية في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

أخبار ذات صلة
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح

من جانبه، أعرب الوفد الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام الذي يوليه سموه لأبناء الوطن، وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة وطنهم وتقدمه.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت، خلال شهر سبتمبر الماضي، إنجازاً تاريخياً مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة النووية السلمية.

حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

الكفاءات الوطنية
رئيس الدولة
الطاقة النووية
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
20 نوفمبر 2024
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح
20 نوفمبر 2024
ترامب أثناء حديثه في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض مع شون دافي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يسعى لاستخدام الجيش في عمليات ترحيل المهاجرين
20 نوفمبر 2024
أزمة إنسانية خانقة تعصف بالجميع في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لتدخل سياسي لوقف المجاعة بغزة
20 نوفمبر 2024
صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مجموعة العشرين: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة ولبنان
20 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©