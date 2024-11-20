الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شعار الأرصاد
20 نوفمبر 2024 08:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس
الإمارات
آخر الأخبار
النجم التلفزيوني المعروف بـ"دكتور أوز"
الأخبار العالمية
ترامب يعيّن النجم التلفزيوني "دكتور أوز" في منصب صحي
اليوم 09:22
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 08:55
مدينة كييف(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأوكراني يتصدى لهجوم جوي على كييف
اليوم 08:44
شعار الأرصاد
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:30
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن مرشحه لوزارة الخزانة اليوم
اليوم 08:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©