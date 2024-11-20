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علوم الدار

سيف بن زايد يصل إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية التعاون

سيف بن زايد يشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الدوحة
20 نوفمبر 2024 14:00

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري وعدد من المسؤولين. وفق تغريدة في الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، في منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
سيف بن زايد
الدوحة
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