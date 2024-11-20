سيف بن زايد يصل إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية التعاون

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري وعدد من المسؤولين. وفق تغريدة في الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، في منصة إكس.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يصل العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية… pic.twitter.com/fe79GeXt5p — وزارة الداخلية (@moiuae) November 20, 2024