انطلاق أعمال الدورة الثالثة من "منتدى دبي للمستقبل 2024"

انطلقت أعمال الدورة الثالثة من "منتدى دبي للمستقبل 2024" بمشاركة هي الأكبر من نوعها منذ انطلاق الحدث مشكلاً نموذجاً عالمياً في تعزيز الجاهزية عبر جلسات وحوارات لموضوعات حيوية مهمة لمستقبل الأفراد والمجتمعات والكوكب تستشرف فيه ما يشهده العالم من تحولات رئيسة استعداداً لمتغيرات المستقبل والاستفادة من فرصه الواعدة.

سعت جلسات المنتدى وعبر محاوره الخمسة إلى تحقيق فضلى النتائج في مدن ومجتمعات المستقبل في ظل التطورات المتسارعة في العالم التي تفرض مراجعة الأولويات الحكومية وأدواتها باستمرار.

ومن الفضاء إلى المحيط تطرق المنتدى إلى مستقبل استكشاف الكون وكيفية تطوير مهام الروبوتات لفتح آفاق الاستكشاف في الفضاء والمحيطات والطبيعة والحفاظ على البيئة.

المنتدى استعرض أفضل مئة مشروع تجريبي وحل مبتكر ضمن مبادرة حلول دبي للمستقبل ابتكارات للبشرية بالاستفادة من المخترعين والخبرات الأكاديمية المتميزة تعزيزاً لمنظومة الإبداع والابتكار وتسخيرهما في خدمة البشرية ومواجهة التحدّيات العالميّة المشتركة.



