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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 نوفمبر 2024 17:32

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والمد الثاني عند الساعة 07:28 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:19 والجزر الأول عند الساعة 19:20.

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