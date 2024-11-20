بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق جوائز دبي لاستشراف المستقبل

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل جوائز دبي لاستشراف المستقبل في ختام أعمال منتدى دبي للمستقبل 2024، أكبر تجمع عالمي سنوي لخبراء ومصممي ومؤسسات استشراف المستقبل.

وتهدف هذه الجوائز للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاثة مجالات رئيسية، هي أسس استشراف المستقبل ونظرياته، واستشراف مستقبل المجتمعات، واستشراف مستقبل البيئة، حيث سيتم تكريم الفائزين بنسختها الأولى في الدورة القادمة لمنتدى دبي للمستقبل من 18 إلى 19 نوفمبر 2025 في متحف المستقبل بدبي.

وأكد معالي محمد القرقاوي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل، أن استشراف المستقبل أصبح العنوان المركزي لنجاح منظومات الذكاء الاستراتيجي للحكومات والمجتمعات، وأن الاستثمار فيه واستقطاب رواده يضمنان مرونة واستباقية وجاهزية الحكومات ويضعان خريطة طريق واضحة لتوجهات المستقبل. وقال معاليه إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي ودولة الإمارات ملتقىً لخبراء وصنّاع المستقبل ومؤسساته ورواده، ووجهة عالمية رئيسية يساهم الجميع عبرها في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف معاليه أنه، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نعلن جوائز دبي لاستشراف المستقبل الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى إبراز أفضل النماذج العالمية الناجحة المتعلقة باستشراف المستقبل في أهم القطاعات النوعية.

وقال «سنواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل، ولدينا اليوم أكبر شبكة عالمية لمؤسساته تتخذ من متحف المستقبل مقراً لها، وهناك المزيد من المحطات المقبلة الواعدة لهذا القطاع الاستراتيجي».

وأكد معاليه أن منتدى دبي للمستقبل 2024 أثبت مجدداً أهمية الالتزام الجاد والشامل بالتبادل المعرفي بين مختلف دول العالم، موضحاً أن منتدى دبي للمستقبل حدث سنوي يتطلع إليه أبرز خبراء ومؤسسات تصميم المستقبل من حول العالم، وذلك بوصول النسخة الحالية لمشاركة 100 مؤسسة دولية رائدة في استشراف المستقبل وأكثر من 2500 خبير في حوار مفتوح حول أهم القطاعات المستقبلية.

وتهدف جوائز دبي لاستشراف المستقبل إلى تعزيز المنظومة المتكاملة عالمية المستوى التي تبنيها دبي لتحفيز مفاهيم استشراف المستقبل ومأسسة ممارساتها على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، لما لها من دور محوري في تصميم استراتيجيات المستقبل وصناعة فرصه للأجيال القادمة.

وتتضمن الجوائز 3 فئات رئيسية، تشمل جائزة «الريادة في استشراف المستقبل» لرواد الفكر والمؤثرين المساهمين في تطوير أسس استشراف المستقبل ونظرياته وأدواته ومنهجياته، وجائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات» للأفراد أو المؤسسات ذات التأثير الحقيقي في حياة الناس، من خلال استشراف المستقبل، وجائزة «استشراف المستقبل للبيئة» لتكريم المبدعين في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة، وتعزيز استدامتها.

وناقش منتدى دبي للمستقبل هذا العام المستقبل وفرصه ضمن قطاعات رئيسية أبرزها الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي.

وتطرق المنتدى على مدى يومين وأكثر عبر 70 جلسة وورشة عمل وفعالية إلى 5 محاور رئيسية، شملت نظرة متعمقة في استشراف المستقبل، والمجتمعات الإنسانية وتحولات المستقبل، وتمكين الأجيال القادمة، ومستقبل الأنظمة البيئية، ومستقبل الأنظمة الصحية. وسجّل منتدى دبي للمستقبل 2024 مشاركة أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مجالات استشرافية ومستقبلية من نحو 100 دولة، ونحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل.

وهدف منتدى دبي للمستقبل 2024 إلى تشكيل منصة دولية لخبراء ومصممي المستقبل وقادة الفكر من مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على الرؤى المستقبلية وتبادل الخبرات والآراء والأفكار، واستشراف التحديات والفرص العالمية، وبناء مجتمع تعاوني لخبراء المستقبل من حول العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصميم وصناعة المستقبل.