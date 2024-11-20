نهيان بن مبارك: أبوظبي مركز للابتكارات الرائدة والحوار العالمي

أبوظبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس فعاليات منتدى «إكسبانس 2024»، في مركز أدنيك أبوظبي.

ويعد هذا الحدث أول منتدى عالمي مخصص لاستشراف التقنيات المتسارعة وتأثيراتها على مستقبل البشرية، في مركز أدنيك أبوظبي.

وقال معاليه، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن« (إكسبانس 2024)، تجمع عالمي للقادة والمفكرين والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات التحويلية للتقنيات المتسارعة عبر مختلف القطاعات، إذ إن دولة الإمارات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت من الابتكار أساساً رئيساً لتحقيق التقدم الوطني، وذلك عن طريق تهيئة البيئة الحاضنة للأفكار الجريئة، وتدفع حدود التكنولوجيا إلى آفاق جديدة».

وأضاف معاليه: «بينما نجتمع اليوم في أبوظبي، التي أصبحت مركزاً للابتكارات الرائدة والحوار العالمي، نستذكر مسؤوليتنا المشتركة لضمان أن تسهم التطورات التقنية المتسارعة في تحقيق الخير العام للبشرية، وهذا المنتدى ليس مجرد احتفال بالإنجازات، بل هو دعوة للعمل، لتوجيه الابتكار، بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والشمولية والاستدامة».

ولفت معاليه إلى أن المناقشات واللقاءات التي ستشهدها فعاليات المنتدى، ستدفع بلا شك إلى صياغة مستقبل تسهم فيه التكنولوجيا بتحسين حياة الأفراد، وتمكين المجتمعات، والحفاظ على القيم الإنسانية.

من جانبها، سلطت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، الضوء في كلمتها الرئيسة، على ظهور أبوظبي كمركز رئيسي للتمويل والتكنولوجيا في المنطقة، مشيرة إلى التغيرات التكنولوجيا السريعة وضرورة تبني أحدثها.

وأكدت معاليها أهمية تسخير هذه التحويلات لإعادة تشكيل هذا القطاع الهام وتطويره، لافتة إلى تركيز دولة الإمارات على نقل المعرفة ورعاية البيئة التقنية، بما يعود بالنفع على المجتمع، مع التشجيع على المزيد من الابتكارات والصناعات الجديدة.

وسلط معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الضوء على رحلة البحث والتطوير في المجلس ومعهد الابتكار، في عملية تعزيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، والمساهمة في اقتصاد المعرفة.

وأشار معاليه، في جلسة حوارية وزارية أدارها معاليه مع الدكتورة زينة جراحي سينكر، المؤسسة الرئيسية لفعالية «إكسبانس» والمدير العام لمؤسسة ماتر، إلى أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، يعمل مركز اتصال عالمياً، ما يسهل التعاون معه في مجال الأبحاث.

قادة الفكر

أكدت الدكتورة زينة جراحي سينكر، المديرة العامة لمركز «ماتر»، أن المنتدى يعد منصة حيوية تجمع قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التقنيات المتسارعة، حيث يشارك فيه أكثر من 250 متحدثاً عالمياً بارزاً، يطرحون رؤى لمستقبل مليء بالإمكانات اللامحدودة.

وقالت إن المنتدى يعد تركيبة فنية تجمع عدداً من ألمع العقول في العالم، للنظر إلى كيف قادت المعرفة البشرية الطريق في العديد من المجالات مثل علم الجينوم وعلم المواد والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وقال سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدولية في أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، أن منتدى «إكسبانس 2024»، الذي يقام لأول مرة في أبوظبي، سيجمع أكثر من 2500 مشارك من رواد الفكر العالمي، من بينهم الحائزون على جوائز نوبل، وقادة الصناعات، والرؤساء التنفيذيون، والوزراء، والعلماء، والمفكرون الدوليون.

وأوضح أن المشاركين سيناقشون مختلف مجالات التقنيات المتسارعة كالحوسبة الكمومية، والذكاء المجسد والذكاء الاصطناعي العام، والجينوميات، والحوسبة غير التقليدية، والذكاء المجسد، والمواد المتقدمة ثنائية الأبعاد، والذكاء العضوي، وطاقة الاندماج، وواجهات الدماغ-الآلة، والمدن الذكية الواعية، والجيل المستقبلي G، وغيرها من المجالات المستقبلية.

وتستضيف شركة ADQ، المنتدى وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع مركز التفكير العالمي «ماتر» خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.

وتتضمن فعاليات المنتدى أربع منصات تفاعلية مبتكرة مصممة لتعزيز الابتكار والتعاون، حيث يعد المنتدى منصة فريدة تجمع أبرز المفكرين العالميين لاستكشاف آفاق مبتكرة وجريئة.