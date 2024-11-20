«اليونيسف» تطلق تقرير حالة أطفال العالم خلال منتدى «دبي للمستقبل 2024»

دبي (الاتحاد)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أحدث تقاريرها بعنوان «حالة أطفال العالم لعام 2024 مستقبل الطفولة في عالم متغير» خلال أعمال اليوم الثاني «منتدى دبي للمستقبل 2024»، الذي تنعقد فعالياته في «متحف المستقبل»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وتم إطلاق التقرير خلال جلسة حوارية استضافت بو فيكتور نيلوند، مدير مكتب «اليونيسف» العالمي للبحوث «إينوشنتي»، وكلاً من جوشوا أوباي وروان البنداري، من برنامج زمالة مستقبل الشباب التابعة لـ«اليونيسف».

ويقدم التقرير السنوي لـ(اليونيسف) «حالة أطفال العالم»، تحليلاً للقضايا الملحّة التي يواجهها الأطفال في مختلف أنحاء العالم. ويجمع بين شبكة الشباب العالمية التابعة لمركز إينوشنتي الخاص بـ«اليونيسف»، وزملاء برنامج استشراف الشباب.

ويعرض التقرير أيضاً تحليلات قائمة على البيانات ووجهات نظر شبابية حول التحديات الرئيسية التي تجب معالجتها لبناء مستقبل أفضل للأطفال في كل مكان.

كما نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، معرضاً تفاعلياً بعنوان «مستقبل الطفولة في عالم متغير» في متحف المستقبل، وتم افتتاح المعرض بحضور بو فيكتور نيلوند، مدير مكتب «اليونيسف» العالمي للبحوث «إينوشنتي»، وسفيرة «اليونيسف» في منطقة الخليج الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، بالإضافة لشركاء وضيوف «اليونيسف» - مكتب منطقة الخليج. وقدم المعرض شخصيات أطفال المستقبل الذين يعيشون في ثلاثة عوالم مختلفة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لدعم اتفاقية حقوق الطفل.

وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير، قال بو فيكتور نيلوند: «إن استكشاف النتائج المحتملة للتحول الديمغرافي، وتغير المناخ، وتأثير التقانات الرقمية يسمح لنا بالتخطيط للمستقبل وبناء مستقبل أفضل للأطفال. كما أن إشراك الشباب في عملنا، بحيث تساهم آراؤهم في تشكيل هذا المستقبل، يضمن نجاح هذا العمل».

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق تقرير اليونيسف «حالة أطفال العالم 2024» من منتدى دبي للمستقبل هو تذكير بالواجب المشترك لحماية فرص ومستقبل الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى دور المنتدى الدولي باعتباره منصة للحوار العالمي واستشراف المستقبل، في توفير مساحة مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه الأجيال القادمة، لافتاً إلى التزام مؤسسة دبي للمستقبل بقيادة المبادرات التي تمكّن من تلبية الاحتياجات المتغيرة للأجيال الصاعدة.