الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«اليونيسف» تطلق تقرير حالة أطفال العالم خلال منتدى «دبي للمستقبل 2024»

«اليونيسف» تطلق تقرير حالة أطفال العالم خلال منتدى «دبي للمستقبل 2024»
21 نوفمبر 2024 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
«اليونيسيف»: مستقبل أطفال العالم في خطر

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أحدث تقاريرها بعنوان «حالة أطفال العالم لعام 2024 مستقبل الطفولة في عالم متغير» خلال أعمال اليوم الثاني «منتدى دبي للمستقبل 2024»، الذي تنعقد فعالياته في «متحف المستقبل»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.
وتم إطلاق التقرير خلال جلسة حوارية استضافت بو فيكتور نيلوند، مدير مكتب «اليونيسف» العالمي للبحوث «إينوشنتي»، وكلاً من جوشوا أوباي وروان البنداري، من برنامج زمالة مستقبل الشباب التابعة لـ«اليونيسف».
ويقدم التقرير السنوي لـ(اليونيسف) «حالة أطفال العالم»، تحليلاً للقضايا الملحّة التي يواجهها الأطفال في مختلف أنحاء العالم. ويجمع بين شبكة الشباب العالمية التابعة لمركز إينوشنتي الخاص بـ«اليونيسف»، وزملاء برنامج استشراف الشباب. 
ويعرض التقرير أيضاً تحليلات قائمة على البيانات ووجهات نظر شبابية حول التحديات الرئيسية التي تجب معالجتها لبناء مستقبل أفضل للأطفال في كل مكان.
كما نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، معرضاً تفاعلياً بعنوان «مستقبل الطفولة في عالم متغير» في متحف المستقبل، وتم افتتاح المعرض بحضور بو فيكتور نيلوند، مدير مكتب «اليونيسف» العالمي للبحوث «إينوشنتي»، وسفيرة «اليونيسف» في منطقة الخليج الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، بالإضافة لشركاء وضيوف «اليونيسف» - مكتب منطقة الخليج. وقدم المعرض شخصيات أطفال المستقبل الذين يعيشون في ثلاثة عوالم مختلفة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لدعم اتفاقية حقوق الطفل.
وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير، قال بو فيكتور نيلوند: «إن استكشاف النتائج المحتملة للتحول الديمغرافي، وتغير المناخ، وتأثير التقانات الرقمية يسمح لنا بالتخطيط للمستقبل وبناء مستقبل أفضل للأطفال. كما أن إشراك الشباب في عملنا، بحيث تساهم آراؤهم في تشكيل هذا المستقبل، يضمن نجاح هذا العمل».
وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق تقرير اليونيسف «حالة أطفال العالم 2024» من منتدى دبي للمستقبل هو تذكير بالواجب المشترك لحماية فرص ومستقبل الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى دور المنتدى الدولي باعتباره منصة للحوار العالمي واستشراف المستقبل، في توفير مساحة مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه الأجيال القادمة، لافتاً إلى التزام مؤسسة دبي للمستقبل بقيادة المبادرات التي تمكّن من تلبية الاحتياجات المتغيرة للأجيال الصاعدة.

الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
اليونيسف
الأطفال
متحف المستقبل
دبي
حمدان بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
21 نوفمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
أميركيون: أولويتنا التضخم في أول 100 يوم لترامب
21 نوفمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث النازحين في شمال غزة
21 نوفمبر 2024
جندي أوكراني على خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
21 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: تقدم إضافي نحو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
21 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©