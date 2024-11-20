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علوم الدار

«تريندز» للتدريب وجامعة جون هوبكنز يبحثان التعاون الأكاديمي

خلال الاجتماع (من المصدر)
21 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض معهد تريندز الدولي للتدريب (TITI) وجامعة جون هوبكنز - كلية الدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.
وأكد الجانبان أهمية بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز المعرفة وتطوير الكفاءات في المنطقة، وتوفير فرص تعليمية متميزة للكوادر الشابة.
وأعرب الباحث سلطان الربيعي، مدير معهد تريندز الدولي للتدريب، عن سعادته بعقد هذا الاجتماع مع جامعة جون هوبكنز، إحدى أعرق الجامعات العالمية. وأكد أن بناء شراكة بين «تريندز» والجامعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة المعهد نحو تحقيق رؤيته في أن يكون منارة للتميز الأكاديمي والتدريب المتخصص. 
ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه كل من الأستاذ عوض البريكي رئيس قطاع تريندز غلوبال، وصقر السويدي مدير إدارة التدريب بالمعهد في إطار سعي معهد تريندز الدولي للتدريب إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتوفير منصات تعليمية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جون هوبكنز الأميركية
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