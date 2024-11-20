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«شرطة أبوظبي» تشارك في معرض توظيف «زاهب 2024»

توظيف الكوادر المبدعة في مختلف المجالات (من المصدر)
21 نوفمبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفعاليات معرض توظيف «زاهب 2024» خلال الفترة بين 19 إلى 21 نوفمبر 2024 والذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والذي يسهم في توظيف الكوادر الإماراتية المبدعة والموهوبة، وفتح آفاق تنموية جديدة ومبتكرة في مختلف المجالات.
وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، اهتمام شرطة أبوظبي، ودعمها للمعرض، بصفتها شريكاً استراتيجياً، لافتاً إلى أنه يعد منصة تتيح للشباب الإماراتي الفرصة للازدهار والارتقاء ضمن القطاعات الحيوية الحكومية والخاصة، وبما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتطلعاتهم المستقبلية، ويعزز قدرة الشباب الإماراتي على دعم النمو الاقتصادي الوطني المعرفي، ودفع التحول الرقمي الذكي بالإمارة.
وأكد المقدم خلفان سعيد الظاهري، مدير إدارة الاختيار والتعيين، أن إجراءات التوظيف في شرطة أبوظبي تتم ضمن خطط وسياسات توطين شاملة مع توجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات لبناء مسيرة مهنية ناجحة، والتكيف مع متغيرات سوق العمل ومتطلبات بناء المستقبل الأكثر إشراقاً.
وشارك في المعرض مديرية المرور والدوريات، وإدارة الخدمات الطبية، وإدارة التفتيش الأمني k9، وعدد من الإدارات الشرطية المتخصصة المعنية بالتطوير والتعيين، وتضمن عرضاً لأفضل الفرص التي تقدمها شرطة أبوظبي في مجالات العمل المختلفة والتعريف بالميزات وفرص التدريب والتطوير للكوادر الوطنية بما يعزز جهودهم في الإسهام بعملية التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وتركز فعاليات المعرض على العديد من الأنشطة، منها الورش التثقيفية واستعراض الامتيازات الوظيفية، وعقد جلسات محاكاة خلال المقابلات، وجولات إرشادية.

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