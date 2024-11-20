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محاكم دبي تحصد أربعة أوسمة في «جوائز ستيفي الدولية 2024»

محاكم دبي تحصد أربعة أوسمة في «جوائز ستيفي الدولية 2024»
21 نوفمبر 2024 01:10

إسطنبول (وام)

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فازت محاكم دبي بأربعة أوسمة في الدورة الحادية والعشرين لجوائز «ستيفي» العالمية لعام 2024، في مدينة إسطنبول التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتميز المؤسسي والابتكار في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الفوز تأكيداً للجهود التي تبذلها محاكم دبي لترسيخ موقعها واحدة من المؤسسات القضائية الرائدة عالمياً، من خلال اعتماد أفضل الممارسات المؤسسية، وتبني رؤية مبتكرة تعكس تطلعات المستقبل.
وحصدت محاكم دبي الميدالية الذهبية عن فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما حصلت على الميدالية الفضية عن فئة الإنجازات في الموارد البشرية، وحازت القاضي الدكتورة حمدة السويدي الميدالية الفضية عن فئة المرأة وجاءت الميدالية البرونزية عن فئة إسعاد المتعاملين وخدمة العملاء.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا الفوز هو انعكاس للرؤية الاستراتيجية التي نتبناها لتقديم خدمات قضائية مبتكرة تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتواكب رؤية دبي المستقبلية، وإن هذا الإنجاز ليس فقط تتويجاً لجهودنا، بل أيضاً مسؤولية تحفزنا لمواصلة تطوير خدماتنا بما يعزز القيم المؤسسية للعدالة والمساواة والكفاءة.
وأضاف: إن جوائز «ستيفي» تشكل شهادة عالمية على ريادة محاكم دبي في تحقيق التميز المؤسسي والابتكار المستدام، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المجتمع وتدعم تطلعات قيادتنا الرشيدة، وهي شهادة على التزام دبي المستمر بالريادة في جميع المجالات، وبفضل نهجها الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به، ومحاكم دبي، كجزء من هذه الرؤية، تستمر في تقديم خدمات تسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتميز القضائي، مرتكزة على الابتكار والاستدامة والكفاءة.

جائزة ستيفي الدولية
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