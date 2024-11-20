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«الأمن السيبراني»: مخاطر غير متوقعة لإدمان الألعاب الإلكترونية

«الأمن السيبراني»: مخاطر غير متوقعة لإدمان الألعاب الإلكترونية
21 نوفمبر 2024 01:13

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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ناشد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أولياء الأمور والأسر والأهالي ضرورة مراقبة ومتابعة أبنائهم، وعدم تركهم بمفردهم من دون رقابة على الألعاب الإلكترونية التي يلهون ويستمتعون بها، موضحاً أن إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تكاليف ومخاطر غير متوقعة، مثل المشتريات غير المصرح بها، واستهداف المحتالين لبيانات البطاقات الائتمانية. 
وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن 31% من أولياء الأمور في الإمارات خسروا أموالاً بسبب سلوك أطفالهم عبر «الإنترنت»، موضحاً أن المشكلة هنا تكمن في أنه يمكن أن يؤدي إدمان الألعاب الإلكترونية إلى تصرفات اندفاعية من الأطفال، مثل الإنفاق غير المصرح به، فقد شاركت إحدى الأمهات تجربتها مع مجلس الأمن السيبراني، في هذا الشأن، حيث أنفق طفلها 568.18 دولاراً من دون قصد على عمليات شراء داخل أحد التطبيقات.
 وأوضح مجلس الأمن السيبراني أن السبب وراء ذلك، يرجع إلى الإدمان لكونه يعزز التسرّع، الأمر الذي يدفع الأطفال لإجراء عمليات شراء من دون إدراك العواقب، محذراً من ذلك؛ لأنه غالباً ما تشجع الألعاب الإلكترونية على عمليات الشراء السريعة، مما يسهل حدوث عمليات شراء غير مقصودة. 
كما أوضح مجلس الأمن السيبراني أن هناك مخاطر خفية إلى جانب الإنفاق غير المصرح به، حيث تجذب مواقع الألعاب الإلكترونية المحتالين بشكل متزايد في الإمارات. 
الجدير بالذكر أن المحتالين دائماً ما يستهدفون منصات الألعاب الإلكترونية، لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.

مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
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قراصنة الإنترنت
مخاطر الإنترنت
الألعاب الإلكترونية
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