مسيرة احتفالية في «حفيت»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم فرع المغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية، التابع لقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، مسيرة للمشي في جبل حفيت بمدينة العين، بمشاركة 14 من المنتسبين وذويهم، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر سنوياً.

وأكد العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على نشر ثقافة التحدي والمغامرات في نفوس الأبناء، وتشجيعهم على العمل ضمن الفريق الواحد، وإكسابهم المهارات الميدانية، وغرس قيم التعاون والمشاركة من خلال تنظيم فعاليات ومبادرات رياضية شرطية، وتعريفهم بدور شرطة أبوظبي واهتمامها بفئة الأطفال.