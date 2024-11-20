«خلوة الصغار» في «الأمومة والطفولة»

أبوظبي (وام)

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس، فعالية «خلوة الصغار: من أجل غد أفضل»، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للطفل، جمعت خلالها الأطفال في ورش وجلسات تهدف إلى تنمية وعيهم وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم.

حضر الفعالية معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المتخصصة من مختلف المجالات. وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي إن تنظيم خلوة الصغار يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتمكين الأطفال وإشراكهم في حوارات بناءة تفتح أمامهم آفاق المستقبل، ونسعى من خلالها إلى توفير منصة ملهمة للأطفال لطرح أفكارهم، وتطوير مهاراتهم، والتعرف على مجالات جديدة تلامس حياتهم.

بدأت الفعالية بجلسة الابتكار وتطوير مهارات ريادة الأعمال، قدمتها معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، حيث أكدت من خلالها أهمية الريادة والابتكار في العصر الحالي، مع تشجيع الأطفال على التفكير في كيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة. وشهدت الجلسة عصفاً ذهنياً لطرح أفكار لمشاريع مبتكرة، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات لتطوير خطة عمل مبسطة لمشروع يتم اختياره، مع تقديم كل مجموعة مشروعها بطريقة مبتكرة مما ساعد في تعزيز مهاراتهم في العرض والتواصل. وسلطت جلسة العمل المجتمعي التي قدمها أحمد طالب الشامسي الضوء على أهمية التطوع والعمل الاجتماعي في تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. كما تضمنت الخلوة جلسة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المستقبل، قدمها عيسى المناعي، واستهدفت تعريف الأطفال بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأثره في حياتهم اليومية. وقدم فهد مسعود، لاعب كرة قدم، جلسة «رحلة في عالم الرياضة»، وتحدث خلالها عن مسيرته الرياضية، والصعوبات التي واجهته والنجاحات التي حققها، والقيم الأساسية التي تعززها الرياضة. وفي سياق تسليط الضوء على أهمية الهوية الوطنية وتعزيز القيم الثقافية، تحدثت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد عن دور الفن في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية لدى الأطفال. وأدارت المخرجة فاطمة الشامسي جلسة حول فن التمثيل والإخراج، ركزت على تقديم تجربة عملية للأطفال حول أسس التمثيل والتعاون مع المخرجين.

الأمان الرقمي

تناولت جلسة أسرار الأمان الرقمي التي قدمها النقيب عبدالرحمن النعيمي من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والمهندسة غالية المناعي من الاتحاد النسائي العام، موضوعات تتعلق بالتحديات الرقمية التي يواجهها الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني، وأهمية الحفاظ على الخصوصية على الإنترنت، وتم تقديم مواقف وقصص واقعية يومية تفاعل الأطفال معها لتحليل القرارات الصحيحة التي تعزز الأمان الرقمي، مع مشاركة تجارب ناجحة في مواجهة مخاطر الإنترنت. وتحدث بطي المهيري في جلسة رحلة نحو الاستدامة - أبطال البيئة في زمن التغير المناخ، عن أهمية الاستدامة البيئية، ودور الأطفال في الحفاظ على البيئة من خلال إيجاد حلول للتغير المناخي.