الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحاد» تشارك في افتتاح كأس الأمازون للمنتخبات الوطنية بالبرازيل

خلال حضور فعاليات البطولة
21 نوفمبر 2024 01:13

ساو لويس (الاتحاد)
شاركت «الاتحاد» مؤخراً في افتتاح بطولة كأس الأمازون للمنتخبات الوطنية لكرة القدم الدولية بمدينة ساو لويس في البرازيل، ضيف شرف في البطولة الدولية. ورحب المنظمون بمشاركة «الاتحاد» في البطولة الدولية «دوري الأساطير» والتي ضمت منتخبات: البرازيل، وأوروغواي، والأرجنتين، وأنغولا، وأبرز أساطير كرة القدم؛ بهدف تسليط الضوء على الاستدامة، والحفاظ على البيئة.
وخلال افتتاح البطولة، أكد مسؤولو الرياضة في البرازيل، الروابط العميقة بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، مشيرين إلى التعاون القوي في القطاع الرياضي. واستعرضوا التاريخ الغني لهذا التعاون، مشيرين إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين من البرازيل قد ساهموا بشكل كبير في تطوير الرياضة الإماراتية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الإمارات تغيث النازحين في شمال غزة

وقدم الدكتور حمد الكعبي، المدير التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، صورة مؤطرة من أرشيف «الاتحاد» لزيارة كارلوس ألبرتو باريرا، المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي، لصحيفة «الاتحاد» في عام 2005. وفي المقابل، تم تقديم هدية تذكارية لـ«الاتحاد»، وهي كرة قدم وقميص للمنتخب البرازيلي عليهما توقيعات من قبل لاعبي المنتخب السابقين والحاليين، كرمز للروابط بين الدولتين.
وعبّر المسؤولون في البرازيل عن فخرهم بالعلاقات المستمرة مع الإمارات، مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز الرياضة والروابط الثقافية. كما أشادوا بدور «الاتحاد» في تعزيز هذه العلاقات والتزامها بالاستدامة من خلال المبادرات الرياضية.
وعبَّر الدكتور الكعبي عن تقديره للترحيب من المسؤولين البرازيليين، مشدداً على أهمية الحدث في تعزيز الاستدامة، ومشيراً إلى الدور الرئيسي للإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، وأهمية استخدام الرياضة منصة لرفع الوعي حول هذه القضية المهمة للجميع.

مركز الاتحاد للأخبار
لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
برازيليا
مجموعة العشرين
رئيس الدولة
البرازيل
الإمارات
صحيفة الاتحاد
قمة مجموعة العشرين
محمد بن زايد
حمد الكعبي
الأمازون
الأوروغواي
الأرجنتين
الرياضة
آخر الأخبار
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
21 نوفمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
أميركيون: أولويتنا التضخم في أول 100 يوم لترامب
21 نوفمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث النازحين في شمال غزة
21 نوفمبر 2024
جندي أوكراني على خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
21 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: تقدم إضافي نحو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
21 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©