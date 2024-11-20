«الاتحاد» تشارك في افتتاح كأس الأمازون للمنتخبات الوطنية بالبرازيل

ساو لويس (الاتحاد)

شاركت «الاتحاد» مؤخراً في افتتاح بطولة كأس الأمازون للمنتخبات الوطنية لكرة القدم الدولية بمدينة ساو لويس في البرازيل، ضيف شرف في البطولة الدولية. ورحب المنظمون بمشاركة «الاتحاد» في البطولة الدولية «دوري الأساطير» والتي ضمت منتخبات: البرازيل، وأوروغواي، والأرجنتين، وأنغولا، وأبرز أساطير كرة القدم؛ بهدف تسليط الضوء على الاستدامة، والحفاظ على البيئة.

وخلال افتتاح البطولة، أكد مسؤولو الرياضة في البرازيل، الروابط العميقة بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، مشيرين إلى التعاون القوي في القطاع الرياضي. واستعرضوا التاريخ الغني لهذا التعاون، مشيرين إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين من البرازيل قد ساهموا بشكل كبير في تطوير الرياضة الإماراتية.

وقدم الدكتور حمد الكعبي، المدير التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، صورة مؤطرة من أرشيف «الاتحاد» لزيارة كارلوس ألبرتو باريرا، المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي، لصحيفة «الاتحاد» في عام 2005. وفي المقابل، تم تقديم هدية تذكارية لـ«الاتحاد»، وهي كرة قدم وقميص للمنتخب البرازيلي عليهما توقيعات من قبل لاعبي المنتخب السابقين والحاليين، كرمز للروابط بين الدولتين.

وعبّر المسؤولون في البرازيل عن فخرهم بالعلاقات المستمرة مع الإمارات، مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز الرياضة والروابط الثقافية. كما أشادوا بدور «الاتحاد» في تعزيز هذه العلاقات والتزامها بالاستدامة من خلال المبادرات الرياضية.

وعبَّر الدكتور الكعبي عن تقديره للترحيب من المسؤولين البرازيليين، مشدداً على أهمية الحدث في تعزيز الاستدامة، ومشيراً إلى الدور الرئيسي للإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، وأهمية استخدام الرياضة منصة لرفع الوعي حول هذه القضية المهمة للجميع.