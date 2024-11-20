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إعلاميون برازيليون لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة

خلال زيارة «الاتحاد» صحيفة «كوريو برازيلينسي»
21 نوفمبر 2024 01:13

برازيليا (الاتحاد)

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التقى الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، خلال زيارة صحيفة «الاتحاد» العاصمة البرازيلية، ومدينة ساو لويس، عدداً من مسؤولي أبرز وسائل الإعلام. فقد التقى غويليرمي ماشادو، رئيس جريدة «كوريو برازيلينسي» التي تأسست في عام 1960، وتعتبر أكبر منصة إعلامية في وسط غرب البرازيل، وقد حصلت على العديد من الجوائز على مر السنين. 
وتناول اللقاء الدور المحوري والنشط للإمارات في المبادرات المستدامة وأمن الغذاء، خاصة في سياق استضافة مؤتمر المناخ COP28. 
وأكد الدكتور حمد الكعبي، دور دولة الإمارات البارز في تطوير الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والاستدامة، فيما أشاد غويليرمي بريادة دولة الإمارات في مجالات عديدة ورئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والزراعة. 
كما التقى الكعبي وفريق «الاتحاد»، في مدينة ساو لويس، مسؤولين في محطة تلفزة «ميرانت» التابعة لشبكة «TV Globo»، وهي الشبكة الأكثر شهرة وانتشاراً في القارة اللاتينية. وسلط اللقاء الضوء على العلاقات بين دولة الإمارات والبرازيل، في ظل استعداد البرازيل لاستضافة COP30، لا سيما نجاح الإمارات في استضافة مؤتمر COP28، إلى جانب جهود الدولة الرائدة في الحفاظ على البيئة، والأمن الغذائي، والاستدامة.

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