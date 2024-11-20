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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ملتقى توأمة الجامعات العربية

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
21 نوفمبر 2024 01:12

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، الملتقى الثاني لتوأمة الجامعات العربية الذي يقام بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، تحت شعار «ريادة الأعمال الخضراء والفرق البيئية التطوعية في الجامعات العربية - آفاق نحو التعاون المشترك»، وتستضيفه جامعة الشارقة.
 ويهدف الملتقى إلى جمع رؤساء الجامعات من الدول العربية كافة في بيئة أكاديمية أخوية بين رؤساء الجامعات في الدول العربية لتعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل الأفكار والخبرات.
  وشاهد بعدها سموه عرضاً مصوراً تعريفياً عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجائزة «الألكسو» للإبداع والابتكار للباحثين في الوطن العربي، استعرض فيها أهداف الجائزة، وأبرز المشاركات التي تمت خلال الدورات السابقة.
 وكرم سمو رئيس الجامعة الفائزين بجائزة «الألكسو» للإبداع والابتكار للباحثين في الوطن العربي، وفاز في فئة الباحث العربي المميز كل من الدكتورة هدى الدايري من وزارة التربية في سلطنة عُمان، والدكتور سفيان العلايلي من جامعة قرطاج في تونس، والدكتورة رنا الإمام من الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور هاني ناصر عبدالحميد من جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية.
  أما في فئة المشروع البحثي، فقد فازت الدكتورة عواطف محفوظ عبدالمجيد من جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية، فيما نالت جامعة الشارقة جائزة المؤسسة العربية الرائدة في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، كما كرم سمو رئيس جامعة الشارقة المتحدثين والرعاة والداعمين للملتقى. وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وقعها الدكتور حميد مجول النعيمي عن الجامعة، والدكتور محمد سند أبودرويش عن المنظمة.
 ويشارك في الملتقى عدد من المؤسسات الدولية تتقدمها منظمة «اليونسكو» ومنظمات الشباب «Activate» والتي تعنى بتطوير وتنمية مهارات الطلبة في الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكل عام، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات العربية والدولية وعدد من كبار الشخصيات والعلماء المختصين في ريادة الأعمال الخضراء والعمل التطوعي.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
توأمة الجامعات
الألكسو
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
جامعة الشارقة
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