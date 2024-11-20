ولي عهد الشارقة يشيد بجهود «العلوم الشرطية» وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس، الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، مطلعاً على الخطوات التي اتخذتها الأكاديمية في سبيل تعزيز التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالشارقة لتطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني، وربط الجانب التقني بالجانب الأمني، والاستفادة من خبرات الجامعات في هذا المجال، وتسخيرها للارتقاء بالأداء.

واطلع على إجراءات الأكاديمية في مجال توظيف «الميتافيرس» في التدريب والتعليم وعلى آلية استقطاب المواهب في الوظائف التخصصية، على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوصول للمستهدفات في مؤشرات التنافسية.

وأثنى على جهود الأكاديمية وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من البرامج الدراسية والتدريبية المطروحة، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الأكاديمية لمنتسبيها، والتي جاءت بناء على التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية في المجال التعليمي ومطابقتها لاشتراطات منظمات الاعتراف العالمية. وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات إدارة تطوير الكفاءات لعام 2024، والتي تشرف على تطوير وتأهيل منتسبي شرطة الشارقة والأكاديمية، وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة الملائمة لهم، حيث حققت نتائج ومؤشرات إيجابية من خلال الحصول على الاعتماد المهني من قبل المركز الوطني للمؤهلات، واعتماد الأكاديمية مركز تدريب معتمداً من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، واعتماد الأكاديمية مركز تدريب دولي في الخدمات الطبية والإسعاف الأولي من قبل عدد من المنظمات الدولية ذات الشأن، فضلاً عن إطلاق الإدارة لمبادرة تدريب وتأهيل 900 معلم يتبع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الإسعافات الأولية، وتنفيذ 207 برامج تدريبية استفاد منها 4644 موظفاً يمثلون 21 جهة ومؤسسة حكومية. واعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير، وذلك في 27 نوفمبر الحالي، كما صادق على الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية، المستوفين لشروط ومعايير الترقية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش مشروع تعديل لوائح الأكاديمية، ووافق على طلب مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لمنتسبيها في تخصص البكالوريوس في العلوم الشرطية.

الحضور

حضر الاجتماع اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، والأعضاء العميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصّار، والعميد غانم خميس الهولي، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي، مقرر المجلس.