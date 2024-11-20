الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يشيد بجهود «العلوم الشرطية» وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع (وام)
21 نوفمبر 2024 01:12

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: مخاطر غير متوقعة لإدمان الألعاب الإلكترونية
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ملتقى توأمة الجامعات العربية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس، الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، مطلعاً على الخطوات التي اتخذتها الأكاديمية في سبيل تعزيز التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالشارقة لتطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني، وربط الجانب التقني بالجانب الأمني، والاستفادة من خبرات الجامعات في هذا المجال، وتسخيرها للارتقاء بالأداء.
 واطلع على إجراءات الأكاديمية في مجال توظيف «الميتافيرس» في التدريب والتعليم وعلى آلية استقطاب المواهب في الوظائف التخصصية، على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوصول للمستهدفات في مؤشرات التنافسية.
  وأثنى على جهود الأكاديمية وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من البرامج الدراسية والتدريبية المطروحة، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الأكاديمية لمنتسبيها، والتي جاءت بناء على التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية في المجال التعليمي ومطابقتها لاشتراطات منظمات الاعتراف العالمية.   وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات إدارة تطوير الكفاءات لعام 2024، والتي تشرف على تطوير وتأهيل منتسبي شرطة الشارقة والأكاديمية، وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة الملائمة لهم، حيث حققت نتائج ومؤشرات إيجابية من خلال الحصول على الاعتماد المهني من قبل المركز الوطني للمؤهلات، واعتماد الأكاديمية مركز تدريب معتمداً من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، واعتماد الأكاديمية مركز تدريب دولي في الخدمات الطبية والإسعاف الأولي من قبل عدد من المنظمات الدولية ذات الشأن، فضلاً عن إطلاق الإدارة لمبادرة تدريب وتأهيل 900 معلم يتبع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الإسعافات الأولية، وتنفيذ 207 برامج تدريبية استفاد منها 4644 موظفاً يمثلون 21 جهة ومؤسسة حكومية. واعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير، وذلك في 27 نوفمبر الحالي، كما صادق على الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية، المستوفين لشروط ومعايير الترقية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 وناقش مشروع تعديل لوائح الأكاديمية، ووافق على طلب مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لمنتسبيها في تخصص البكالوريوس في العلوم الشرطية.
الحضور
حضر الاجتماع اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، والأعضاء العميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصّار، والعميد غانم خميس الهولي، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي، مقرر المجلس.

الشارقة
أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
الأمن السيبراني
التعليم
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
21 نوفمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
أميركيون: أولويتنا التضخم في أول 100 يوم لترامب
21 نوفمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث النازحين في شمال غزة
21 نوفمبر 2024
جندي أوكراني على خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
21 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: تقدم إضافي نحو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
21 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©