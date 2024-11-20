سيف بن زايد يشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول "مجلس التعاون"

شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت وإخواني وزراء الداخلية أهمية تضافر الجهود الخليجية ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وتطورات متسارعة إقليمياً ودولياً، لتعزيز أمن واستقرار مجتمعاتنا، بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الكريمة، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون المشترك والمستدام».

وأضاف سموه: «أشكر أخي سمو الشيخ خليفة بن حمد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشكر جهود الأمانة العامة للمجلس في إنجاح الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً لخليجنا ومنطقتنا وللعالم أجمع مزيداً من الاستقرار والازدهار».







ناقشت وإخواني وزراء الداخلية أهمية تضافر الجهود الخليجية ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وتطورات متسارعة إقليمياً ودولياً، لتعزيز أمن واستقرار مجتمعاتنا، بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الكريمة، نحو… pic.twitter.com/SU64hx07o4 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 20, 2024