الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول "مجلس التعاون"

سيف بن زايد يشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول "مجلس التعاون"
21 نوفمبر 2024 00:59

شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت وإخواني وزراء الداخلية أهمية تضافر الجهود الخليجية ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وتطورات متسارعة إقليمياً ودولياً، لتعزيز أمن واستقرار مجتمعاتنا، بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الكريمة، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون المشترك والمستدام».
وأضاف سموه: «أشكر أخي سمو الشيخ خليفة بن حمد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشكر جهود الأمانة العامة للمجلس في إنجاح الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً لخليجنا ومنطقتنا وللعالم أجمع مزيداً من الاستقرار والازدهار».


أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الإمارات تغيث النازحين في شمال غزة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
دول مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
21 نوفمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
أميركيون: أولويتنا التضخم في أول 100 يوم لترامب
21 نوفمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث النازحين في شمال غزة
21 نوفمبر 2024
جندي أوكراني على خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
21 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: تقدم إضافي نحو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
21 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©