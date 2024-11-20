عرس جماعي لـ 53 مواطناً برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

تحت رعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، تنظم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، العرس الجماعي الثالث لمواطني الدولة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، ليصبح هذا الحدث تعبيراً عن روح الاتحاد وقيم التضامن المجتمعي التي غرسها الآباء المؤسسون.

ويأتي العرس الجماعي الذي يشارك فيه 53 شاباً إماراتياً، في إطار دعم الجمعية للشباب المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية عنهم، إضافة إلى نشر ثقافة الزواج الجماعي التي تعزز من التلاحم الاجتماعي وتقوي الروابط بين أفراد المجتمع. ومن المقرر إقامة العرس غداً الجمعة 22 نوفمبر بمركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح.