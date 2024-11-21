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عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
21 نوفمبر 2024 11:36

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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واستعرض سموه وبلينكن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة. كما بحث الجانبان التطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

المصدر: وام
أنتوني بلينكن
الإمارات
عبدالله بن زايد
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