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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 نوفمبر 2024 18:32

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز في بيان له أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً صباح السبت في العمق، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:28 والمد الثاني عند الساعة 15:32 و الجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:07.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 03:21 ، و الجزر الأول عند الساعة 08:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:08 .

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