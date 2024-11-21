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علوم الدار

الحرس الوطني ينقذ شخصاً تعرض لحالة طبية حرجة قرب جزيرة زركوه

الحرس الوطني ينقذ شخصاً تعر لحالة طبية حرجة قرب جزيرة زركوه
21 نوفمبر 2024 21:22

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة، إثر تلقيه بلاغًا عن تعرض شخص لحالة طبية حرجة أثناء وجوده على متن وسيلة صيد بحرية على بُعد 10 أميال بحرية من جزيرة زركوه.
وأضافت قيادة الحرس الوطني، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "على الفور، تم تحديد موقع الوسيلة وإرسال زورق البحث والإنقاذ لمجموعة حرس السواحل، برفقة طاقم طبي من عيادة جزيرة زركوه، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ومن ثم نقله إلى عيادة الجزيرة لتلقي العلاج اللازم".
وأكدت قيادة الحرس الوطني "أهمية الالتزام بإجراءات السلامة البحرية، داعية مرتادي البحر إلى الاتصال بخط الطوارئ البحري (996) عند وقوع أي حالة طارئة، لضمان الاستجابة السريعة والحفاظ على سلامة الأرواح".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جزيرة زركوه
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المركز الوطني للبحث والإنقاذ
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