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علوم الدار

«الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تدعو المربين بالخليج للمشاركة في المسابقات المصاحبة للجائزة

جناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد (من المصدر)
22 نوفمبر 2024 01:12

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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دعت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مربي الثروة الحيوانية بدول الخليج إلى المشاركة في مسابقات الثروة الحيوانية المصاحبة للجائزة. 
وحددت اللجنة المنظمة، أنواع المسابقات التي تتشكل من: «مسابقة أفضل السلالات، ومسابقة أفضل الأوزان، ومسابقة أفضل إنتاج حليب».
وتهدف مسابقات الثروة الحيوانية إلى تشجيع المربين على اقتناء السلالات الأكثر إنتاجاً ومقاومة للأمراض وتأقلماً مع الظروف البيئية والمناخية السائدة في منطقة الخليج العربي، وتشمل الأهداف والمخرجات تشجيع المربين على اقتناء أفضل السلالات وإبراز مزايا تربية تلك السلالات التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والتأقلم مع البيئة الصحراوية.. وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع الإنتاجية وزيادة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، والترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.
وحددت اللجنة الشروط والضوابط العامة للراغبين في الاشتراك في المسابقات المصاحبة: أن لا يقل عمر المشارك في المسابقات المصاحبة عن 18 سنة. وأن تكون الأغنام تحت ملكية المشارك الشخصية، وفي حال اشتراك أكثر من شخص في ملكية الأغنام فإنه يحق لأحدهم فقط المشاركة في المسابقة من دون بقية الملاك المشتركين معه وذلك للفئة نفسها. وفي حال اشتراك أكثر من مالك في حيازة واحدة فإنه يجوز المشاركة في المسابقة لكل شريك. ويمنع وضع أيّ علامة (قلادة/ جرس/.. إلخ) يميز الأغنام المشاركة.. وأن تكون الأغنام حسنة المظهر وذات بنية جسدية جيدة ومقلمة الأظلاف ومهذبة الصوف والشعر وخالية من العيوب والتشوهات الخلقية، وألا تكون ثنائية الجنس. ويسمح للمتسابقين من خارج الدولة في المسابقات المحددة في مواعيد المسابقات المرفقة بالدليل الخاص بها فقط، وتوفير شهادة خلو من البروسيلا لكل حيوان مشارك صادرة من جهة حكومية. ويلتزم المشاركون بأداء القسم عند تسليم الأغنام أو عند الطلب من قبل اللجنة المنظمة.
ولا يجوز نقل ملكية أو شراء وبيع أو استبدال الأغنام المشاركة بعد دخول لجنة التحكيم. ويتم استبعاد أي مشارك يثبت عبثه بالأغنام أو استخدامه لأي طريقة للغش أو التدليس على التحكيم من دون الرجوع إلى صاحب الحيوان وحرمان المالك من المشاركة في أي مسابقة أخرى مستقبلاً.
كما يعتبر مالك الحيوانات مسؤولاً بشكل كامل عن الحلال المشارك في المسابقات، ولا تتحمل اللجنة المنظمة للمسابقة أي مسؤولية تجاهها، ولا يسمح التصرف بالأغنام المشاركة بعد دخولها إلى المسابقة من دون موافقة مسبقة من اللجنة المنظمة. كما يجب على المشاركين الالتزام بالأوقات المحددة للمسابقة، ويمنع دخول أيّ أغنام بعد الوقت المحدد بحسب ما يتم الإعلان عنه من اللجنة لاحقاً.. ويسمح للمشارك بإحضار عامل خاص به لرعاية الحيوانات على أن يكون لائق المظهر.
وأوضحت اللجنة المنظمة للجائزة أن التسجيل يتم في موقع الجائزة من خلال الضغط على هذا الرابط.. smaea.ae، مع مراعاة جميع الاشتراطات العامة للمشاركة في الجائزة والمسابقات المصاحبة بشكل عام، والاشتراطات الخاصة بكل مسابقة بشكل خاص.
هذا علماً بأن قبول المشاركة في المسابقات يتطلب تأكيد استيفاء الحيوانات المشاركة في المسابقات على الشروط التالية: حصول الحيوانات على إذن استيراد للمواشي الحية من وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة.

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
أبوظبي
الإمارات
الثروة الحيوانية
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