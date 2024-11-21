مزاينة رزين تتوج الفائزين في ختام المحطة الثانية من مهرجان الظفرة

أبوظبي (وام)

أعلنت مزاينة رزين، المحطة الثانية من مهرجان الظفرة بدورته الـ18، نتائج الفائزين في منافسات سن الحول للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل لليوم الختامي من المزاينة، والتي استمرت خلال الفترة من 14 ولغاية 21 نوفمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين بالمركز الأول في كافة الأشواط، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية والداعمة، وكبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية، وزوار المزاينة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

على صعيد آخر، كرم مهرجان الظفرة شركاء المحطة الثانية «مزاينة رزين»، من الجهات الراعية والداعمة، وذلك على جهودهم المتواصلة وحرصهم المستمر على دعم التراث وإنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.

وسجلت مزاينة رزين، منافسات قوية بين مُلاك الإبل وسط مشاركة 2064 مالكاً للإبل الأصيلة المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من 6 دول خليجية وعربية، وذلك ضمن 76 شوطاً خصص لها 730 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون درهم و450 ألف درهم إماراتي، وتوزعت الأشواط بين الإبل المحليات (38 شوطاً) والمجاهيم (32 شوطاً) والمهجنات الأصايل (6 أشواط)، وشملت جميعها 6 فئات عمرية، (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، وحول).

وشهدت منصة مزاينة الإبل في رزين، حضور نحو 40 ألف زائر من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية والسياح. ويستعد مُلاك الإبل للمشاركة في «مزاينة مدينة زايد»، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته الـ18، والتي تنطلق منافساتها في الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2024، وتُختتَم المزاينات مع «مزاينة مهرجان الظفرة الختامي» في الفترة من 11 إلى 30 يناير 2025.