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النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع جهات إنفاذ القانون ضمن «كوب 29» بباكو

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع جهات إنفاذ القانون ضمن «كوب 29» بباكو
22 نوفمبر 2024 01:10

باكو (وام)

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شاركت النيابة العامة في اجتماع جهات إنفاذ القانون ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) المنعقد في باكو - أذربيجان تحت عنوان «حشد جهات إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي».
يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على دور جهات إنفاذ القانون في التصدي لتحديات التغير المناخي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية على الصعيدين الدولي والمحلي.
وتمحورت المناقشات حول تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات لبناء قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال حماية البيئة.
ترأس المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد وفد النيابة العامة الذي ضم رئيس النيابة خالد مبارك المدحاني ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي وعادل إبراهيم المرزوقي.
وتأتي مشاركة النيابة العامة تأكيداً لدورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التغير المناخي وحماية الموارد البيئية بما يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
على هامش المؤتمر، التقى المحامي العام الأول سلطان الجويعد، والوفد المرافق له مع المدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف حيث نقل له تحيات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال أعمال النيابة العامة، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني.
وقام الوفد بزيارة متحف التاريخ التابع لمكتب المدعي العام الأذربيجاني، والذي يعرض حياة الزعيم الوطني حيدر علييف وتطور المكتب.
وزار الوفد أيضاً جناح الإمارات في المؤتمر، واطلع على جهوده في استضافة فعاليات متنوعة، بما في ذلك محادثات تفاعلية تناولت دور التكنولوجيا والتعاون في تسريع إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة عالمياً.
كما شارك الوفد في مبادرة التشجير بـ«الحديقة البيئية» المبنية حديثاً في مدينة باكو بحضور المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف، حيث تمت زراعة 200 شجرة تذكارية من قبل كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والمدعين العامين من 15 دولة، ليصل إجمالي الأشجار المزروعة في الحديقة إلى 1700 شجرة.

النيابة العامة
النيابة العامة الاتحادية
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