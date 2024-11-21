السفارة الألمانية تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

أقام إلكساندار شونفيلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، حضر الحفل، عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وممثلي مجتمع الأعمال وأبناء الجالية الألمانية المقيمة بالدولة.

وثمَّن في كلمته بهذه المناسبة العلاقات الوطيدة التي تربط بلاده ودولة الإمارات، وأشاد بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد أن دولة الإمارات شريك رئيس ومهم لألمانيا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في المجالات كافة.