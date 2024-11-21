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علوم الدار

نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل النموذج والقدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم

نهيان بن مبارك خلال تسلم الشهادة (وام)
22 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات ستظل النموذج والقدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم على مستوى العالم، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية باعتبارهم فئة مهمة في نسيج المجتمع الإماراتي.
وشدد معاليه، خلال تسلمه شهادة الاعتماد الأميركية من مركز «CLM» للتميز، على أن الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز قدرات أصحاب الهمم، ودعم فرصهم في الاندماج بمختلف فئات المجتمع، منوهاً إلى أن المستوى العالي والمتميز الذي وصلت إليه دولة الإمارات في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وفق أفضل المعايير لتحقيق الرعاية المتكاملة والشاملة لهم ودمجهم بالمجتمع، أصبح نموذجاً عالمياً، يمكن أن يستفيد منه الآخرون.
من جانبه، استعرض محمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مركز المستقبل للتأهيل في أبوظبي، أمام معاليه، أسلوب العمل داخل المركز، والذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

نهيان بن مبارك
الإمارات
أصحاب الهمم
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