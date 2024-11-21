سفارة النرويج في حلقة نقاشية لـ«تريندز» حول البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مقره بأبوظبي، أندرس غولبراندسن، الوزير المستشار، نائب رئيس البعثة في سفارة مملكة النرويج لدى دولة الإمارات، ركزت على الدور المحوري للمؤسسات البحثية ومراكز الفكر في تحليل التطورات العالمية والإقليمية المعاصرة، واستشراف مستقبل القضايا والأزمات الدولية.

خلال اللقاء، استعرض غولبراندسن وجهات نظر قيمة حول التحديات العالمية الراهنة، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهتها، كما اطلع على طبيعة عمل مركز «تريندز» ومكاتبه الخارجية، ودورها المحوري في تعزيز الشراكات البحثية العلمية، وبناء جسور معرفية بين مختلف الثقافات والشعوب.

وكان الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، قد رحب في بداية الحلقة النقاشية بالضيف النرويجي، وقال إن زيارته للمركز تعكس اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي ودوره في العلاقات الدولية واستشراف الأحداث برؤية علمية.

وقدّم الدكتور العلي شرحاً موجزاً حول المركز ومكاتبه الخارجية، ورؤيته العالمية لدور مراكز الفكر والبحث العلمي، مشدداً على أن «تريندز» يؤمن بأن الحوار والتعاون بين الخبراء والباحثين من مختلف البلدان يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.