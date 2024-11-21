«قمة المليار متابع» تستقبل 10 آلاف صانع محتوى من 190 دولة

دبي (الاتحاد)

أعلنت قمة المليار متابع استقبال جائزتها التي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، أكثر من 10 آلاف صانع محتوى من 190 دولة خلال 10 أيام، حيث تُمنح الجائزة لصانع محتوى ذي تأثير علمي وثقافي وإنساني ومجتمعي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية، ويغيرون المجتمعات نحو الأفضل، ويصنعون أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثرون في صناعة العقول، ويقربون الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخون قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

وتستمر «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، في تلقي طلبات الترشح للجائزة حتى 30 نوفمبر الجاري، حيث يقدم خلالها المتسابقون لنيل الجائزة تفاصيل المشروع وتاريخه والأفكار التي يتضمنها.

ودعت القمة صناع المحتوى الهادف إلى التقدم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للقمة، كما أتاحت للجمهور ترشيح صناع محتوى يقدمون محتوى يفيد المجتمعات وينشر الإيجابية والقيم المجتمعية، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل الختامي للقمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025 تحت شعار «المحتوى الهادف».

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن الإقبال الكبير على المشاركة في جائزة قمة المليار متابع، يعكس أهمية الجائزة ودورها في تحفيز صناع المحتوى على تقديم أعمال هادفة تسهم في تطوير المجتمعات وتعزيز القيم الإيجابية عالمياً، كما يؤكد قوة الرسالة التي تحملها القمة في دعم الابتكار في المحتوى الرقمي وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين.