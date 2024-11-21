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برعاية طحنون بن زايد.. أبوظبي تستضيف القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 في أبريل المقبل

برعاية طحنون بن زايد.. أبوظبي تستضيف القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 في أبريل المقبل
22 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، تنطلق في أبوظبي أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» والتي تقام يومي 8 و9 أبريل المقبل، وتنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ بهدف تعزيز ورفع جاهزية منظومة إدارة الطوارئ والأزمات عالمياً، وتوحيد الجهود الدولية في الاستجابة للأزمات والطوارئ والكوارث ذات النطاق الواسع، واستشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والمحتملة في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة حول العالم.

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وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «نتطلع لنسخة نوعية من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات العام المقبل، حيث إنها ستجمع العالم ببعضه وتوحد الشراكات والجهود الدولية الاستراتيجية في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، وترسخ مفهوم القدرة على الصمود من خلال استشراف وتنبؤ المخاطر واستعراض أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع المخاطر والتحديات الآنية والمحتملة واللامتوقعة».
وأشار معاليه إلى المكانة المهمة التي تلعبها دولة الإمارات في تعزيز وتطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، إذ تقدم دولة الإمارات إدارة استراتيجية استثنائية من خلال الكوادر الماهرة، واستحداث نماذج إماراتية متفردة في المجال، تسهم في تكريس التعاون الدولي وتبادل الخبرات، كما لفت معاليه النظر إلى أهمية الدور المجتمعي الفعّال في الاستجابة للتحديات، وأهمية استخدام أساليب مبتكرة، وتطويع أحدث التقنيات للوصول للشريحة المجتمعية التي تسهم وتتعاون في درء المخاطر، والاستجابة للتحديات المختلفة لتتجاوز المحن التي تفرضها الظروف العالمية.
وتنطلق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي ستحظى بمشاركة دولية واسعة، وسط مبادئ توجيهية ترتكز على تجسير الإمكانات العالمية التي تعزز من التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز القدرات المتكاملة لتحفيز التبادل المعرفي ومشاركة الموارد وأفضل الممارسات، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد المزدهر لتسليط الضوء على أهمية التخطيط الاستباقي والاستجابة المدعومة بأحدث التقنيات والتخصيص الفعّال للإمكانات المتوافرة. كما وتناقش القمة أبرز التحديات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وتسعى إلى ترسيخ مفهوم القدرة على مواجهة هذه التحديات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وعلى هامش القمة، سيُقام المعرض التوعوي لقطاع التعليم، والذي يهدف إلى خلق جيل واع مدرك لثقافة مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث سيضم مجموعة من الفعاليات النوعية التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع في التعامل الأمثل مع الطوارئ والأزمات، تشمل أنشطة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.
كما سيتم تنظيم معرض تقنيات إدارة الأزمات، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.
سيشكل المعرض منصة مهمة لتبادل الخبرات، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد للطوارئ، وتشجيع الابتكار من خلال تسليط الضوء على أحدث المشاريع والتقنيات.
كما سيوفر فرصاً استثمارية تسهم في تطوير القطاع، وتحسين الاستجابة والكفاءة.
وتستقطب القمة متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم لتوحيد المفاهيم الدولية وتناغم الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود عبر نهج تعاوني مترابط، كما وتضع النموذج الإماراتي المتفرد في إدارة الطوارئ والأزمات والإدارة المثلى للأزمات والقدرات الوطنية المتخصصة في واجهة للعالم، فضلاً عن استعراض الترابط والتناغم المؤسسي والوطني لدى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات وآليات الاستشراف والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية القادمة والتحديات الدولية الآنية والمستقبلية.

إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
طحنون بن زايد
علي سعيد النيادي
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