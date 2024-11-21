حكومة الفجيرة تشارك في الكونغرس العالمي للإعلام 2024

الفجيرة (وام)

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تشارك حكومة الفجيرة، ممثلة بالمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والمنطقة الحرة لمدينة الإبداع بالفجيرة، في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بدورته الثالثة في أبوظبي، والذي يعقد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

يتضمن جناح حكومة الفجيرة شاشات عرض كبيرة للتعريف بأبرز الفعاليات الشاملة للإمارة، وتقديم تصورات مختلفة عن المشاريع المقبلة، وفق توقعات نمو اقتصادي كبير في الفترة المقبلة، إلى جانب عرض أحدث وأبرز الإصدارات المطبوعة والرقمية، مع التعريف بأبرز الأعمال والمشاريع الإعلامية والاستثماريّة التي تقوم بها حكومة الفجيرة، وتسليط الضوء إعلامياً على المبادرات السياحية والثقافية الكبرى فيها.

وارتأت الفجيرة المشاركة بجهات تتبع الحكومة المحلية تحت مظلة واحدة ضمن حيز يبلغ مساحة الضعف للمشاركات السابقة.

يلعب الكونغرس العالمي دوراً محورياً في تسهيل اتصالات الأعمال على مستوى العالم، وتعزيز إعادة ابتكار العلامة التجارية في المشهد الإعلامي الجديد.

وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، حرص حكومة الفجيرة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على المشاركة في هذه الفعالية الدولية التي تنظم في أبوظبي كل عام.