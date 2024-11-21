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علوم الدار

الجامعة القاسمية تطلق مؤتمر صناعة المحتوى بالشراكة مع «وام»

جمال ناصر والحضور خلال اللقاء (وام)
22 نوفمبر 2024 01:10

الشارقة (وام)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» تحت عنوان، «صناعة المحتوى بين الإعلام المؤسسي ووسائل التواصل الاجتماعي - إشكاليات التكامل والتنافس»، والذي يستمر يومين.
بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية حضرها جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، والدكتور عواد الخلف مدير الجامعة، والدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وزير الإعلام المصري الأسبق، وجمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى جانب عدد من الخبراء والشخصيات البارزة في المجال الإعلامي، وبمشاركة ما يزيد على 45 باحثاً.
وأكد الدكتور عواد الخلف، أن المؤتمر يأتي في إطار التزام الجامعة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، لتعزيز التواصل الأكاديمي وبناء جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية ومناقشة التحديات المتعلقة بصناعة المحتوى الهادف، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» التي تعد أنموذجاً متطوراً في تغيير بنيتها واستراتيجيتها لمواكبة هذه التطورات، وتسخيرها في ترقية محتواها ومواصلة رسالتها الإعلامية على الصعيد الوطني.
وأكد الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، في كلمة ألقاها نيابة عنه جمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية دور وسائل الإعلام في مواكبة التطورات الرقمية التي تؤثر في صناعة المحتوى، مشيداً بالتعاون بين وكالة أنباء الإمارات والجامعة القاسمية في العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تصب في مصلحة تعزيز ودعم قطاع الإعلام الوطني، ومن ثم دعم مسيرة دولة الإمارات بقطاعاتها كافة.

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