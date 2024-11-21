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سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون

سيف بن زايد ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون في الاجتماع (وام)
22 نوفمبر 2024 01:12

الدوحة (وام)
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في منظومة تكاملية مشتركة لدعم الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وتوجهات قادة دول المجلس وطموحات شعوبها، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية بالمجلس.

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وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد وصل مطار الدوحة أمس الأول، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري، وعدد من المسؤولين.

وزراء الداخلية
قطر
الدوحة
مجلس التعاون الخليجي
سيف بن زايد
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