تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 2-3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر.

#عاجل..



الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: عطلة #اليوم_الوطني_الـ53 لدولة الإمارات، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 2-3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر #مركز_الاتحاد_للأخبار… pic.twitter.com/bzassCIkCs — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) November 22, 2024