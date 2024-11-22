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تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53

تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53
22 نوفمبر 2024 11:34

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 2-3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
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