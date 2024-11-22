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علوم الدار

ختام فعاليات معرض «توظيف x زاهب» 2024

ختام فعاليات معرض «توظيف x زاهب» 2024
22 نوفمبر 2024 14:26

اختتمت اليوم  فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض "توظيف زاهب" وتم عرض ما يزيد على 1000 فرصة عمل، وعقد أكثر من 40 جلسة حواريّة تفاعليّة، ومجموعة متنوّعة من برامج التدريب المصمّمة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتفوق في سوق العمل التنافسي.
مع اختتام فعاليات معرض توظيف × زاهب 2024، حقق الحدث نجاحًا لافتًا من خلال تمكين الآلاف من الكوادر الإماراتية وربطهم بفرص العمل المناسبة، مما يترجم رؤية الدولة في تعزيز التوطين وبناء اقتصاد قائم على الكفاءات المحلية.
وأسهم المعرض في تعزيز مسارات مهنية مستدامة للمشاركين، من خلال برامج التدريب والجلسات الحوارية التي زودتهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتطور.
هذا الحدث يدعم رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التنافسية على المستوى العالمي، ويعكس توجه الدولة نحو تمكين شبابها وتحفيزهم ليصبحوا قادة في مختلف القطاعات.
كما يعزز المعرض مكانة الإمارات كوجهة للابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تشجيع ريادة الأعمال وخلق بيئة تتسم بالإبداع والشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذه الجهود المتضافرة تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا.
وفي ختام هذا الحدث الذي ابتكر تأثيرات ملموسة في مختلف القطاعات، حيث تتعزز شبكات التواصل بين الشركات والكوادر الوطنية، ما خلق فرصًا لتطوير بيئة العمل وتحقيق تطلعات الأجيال الشابة. كما مثل هذا المعرض خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الإمارات في خلق مجتمع مزدهر واقتصاد عالمي متكامل، ليظلّ هذا الحدث محطة رئيسية في رحلة التقدم والتنمية المستدامة للدولة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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