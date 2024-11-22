تحت شعار «الارتقاء بتميُّز التمريض» اختتم مؤتمر التمريض السنوي الأول في إمارة أبوظبي فعالياته والذي جمع عدداً من مهنيّي التمريض في العالم لاستكشاف أحدث التطوُّرات في الرعاية المعقَّدة للمرضى وممارسات التمريض المبتكرة، كما قدم المؤتمر فرصاً لرفع المهارات المهنية، والتواصل مع الخبراء الدوليين، واكتساب ساعات معتمَدة للتعليم المستمر من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض.

ويعد مؤتمر التمريض السنوي الأول منصة للنمو المهني وتبادل المعارف والتعاون، ويؤكِّد الدور الأساسي لكوادر التمريض في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية.

اختتام "مؤتمر التمريض السنوي الأول" في أبوظبي



تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/TtR9s20B0Q — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) November 21, 2024